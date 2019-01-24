Авто на вигляд наче брухт: стан та безпека київських маршруток

Звичайна столична маршрутка – пасажири наче оселедці в діжці. Сидять ледь не на руках у водія.

За проїзд бере 8 гривень, квитків не дає взагалі – це звична практика в Україні. На вимогу кидає пачку талонів, правда, по 7 гривень.

Під час руху водій постійно відволікається. За дорогою не стежить, бо рахує гроші. Каже, за право працювати на маршруті щоразу платить його власнику. Щоправда, скільки – таємниця.

Показувати документи на право перевозити пасажирів, чоловік відмовився. Тож викликаємо поліцію. Ті виявляють – ліцензії немає, паспорта маршруту теж. Водій виправдовується – усе у власника.

Майже у кожній приватній маршрутці виявили чимало порушень. Відсутні вогнегасники, автомобільні аптечки розраховані для 4-х чоловік. А схеми та розклад руху маршруток за 2005 рік.

Читайте: Як перевірити ліцензію маршруток онлайн

В Укртрансбезпеці кажуть, перевірити весь транспорт міста та області не спроможні, бо мають усього 20 інспекторів. А виправити ситуацію хоч трохи міг би електронний квиток.

У місті понад півтори тисячі приватних маршруток. Вони щодня перевозять понад мільйон пасажирів. Та аби замінити їх на новий і сучасний транспорт, у мерії порахували – треба мінімум 5 років.

До слова, на що звертати увагу в маршрутках.

Опубліковано Cічень, 24 в 20:03



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