Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Надзвичайні події

Авто виїхало на узбіччя і врізалося у стовп: у Києві водій таксі влаштував ДТП

Анастасія Мазур

У Києві сталася чергова аварія за участі авто служби таксі. Машина в’їхала в дерево, бо водієві стало зле.

Подробиці інциденту розповіла пасажирка таксі. Під час поїздки водій знепритомнів, авто виїхало на узбіччя, врізалося в стовп і зупинилося біля дерева.

Це трапилося ввечері на вулиці Олени Теліги. Дівчина викликала швидку, але водія врятувати не вдалося. Медики констатували смерть. Обставини трагедії з’ясовує поліція.

Днями у Києві на проспекті Бажана водій таксі став винуватцем масштабної аварії. В результаті ДТП він розтрощив шість машин.

За кермом автівки Hyundai таксі Bolt перебував іноземець. Він зачепив автомобіль Ford, який від удару рикошетом влетів у фуру, а сам Hyundai вилетів на тротуар, де зніс паркан стоянки, пошкодив чотири автомобіля та ліг на бік.

Очевидці аварії розповіли, що водій таксі їхав зі швидкість понад 100 км/год.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Харкові на місці ДТП з підлітками збили поліцейського
У Харкові на місці ДТП з підлітками збили поліцейського
Лікарі розповіли про стан постраждалих у ДТП в Харкові дітей
Лікарі розповіли про стан постраждалих у ДТП в Харкові дітей
Помилки на дорозі, які забирають життя: топ ДТП в Україні
Помилки на дорозі, які забирають життя: топ ДТП в Україні
Чергова смертельна ДТП з Infiniti: у Львові арештували 33-річного водія
Чергова смертельна ДТП з Infiniti: у Львові арештували 33-річного водія
У Харкові чергова ДТП: дівчина на Infiniti збила на смерть людину
У Харкові чергова ДТП: дівчина на Infiniti збила на смерть людину
16-річному винуватцю ДТП у Харкові повідомили про підозру
16-річному винуватцю ДТП у Харкові повідомили про підозру
Їздив на червоне та розбивав авто: блогер про переписку з 16-річним винуватцем ДТП
Їздив на червоне та розбивав авто: блогер про переписку з 16-річним винуватцем ДТП
На смерть збив дівчинку у центрі Києва: водія Hummer Островського знову взяли під варту
На смерть збив дівчинку у центрі Києва: водія Hummer Островського знову взяли під варту
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка