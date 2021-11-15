Авто виїхало на узбіччя і врізалося у стовп: у Києві водій таксі влаштував ДТП

У Києві сталася чергова аварія за участі авто служби таксі. Машина в’їхала в дерево, бо водієві стало зле.

Подробиці інциденту розповіла пасажирка таксі. Під час поїздки водій знепритомнів, авто виїхало на узбіччя, врізалося в стовп і зупинилося біля дерева.

Це трапилося ввечері на вулиці Олени Теліги. Дівчина викликала швидку, але водія врятувати не вдалося. Медики констатували смерть. Обставини трагедії з’ясовує поліція.

Днями у Києві на проспекті Бажана водій таксі став винуватцем масштабної аварії. В результаті ДТП він розтрощив шість машин.

За кермом автівки Hyundai таксі Bolt перебував іноземець. Він зачепив автомобіль Ford, який від удару рикошетом влетів у фуру, а сам Hyundai вилетів на тротуар, де зніс паркан стоянки, пошкодив чотири автомобіля та ліг на бік.

Очевидці аварії розповіли, що водій таксі їхав зі швидкість понад 100 км/год.

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