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Дмитро Кудрявцев |

Автогаз б’є рекорди: що послужило причиною зростання цін на паливо

Паливо в Україні знову дорожчає та встановлює все нові рекорди.

Така ситуація триває вже не один тиждень: на АЗС цінники поступово повзуть вгору як на нафтопродукти, так і на скраплений газ.

Українські автомобілісти дуже полюбляють заправляти своїх залізних коней саме блакитним паливом, оскільки воно було значно дешевше, але цього літа все інакше – вартість автогазу неприємно вражає водіїв.

Експерти пов’язують таку ситуацію з високою вартістю нафти, яка на світових ринках піднялась до показників понад $70 за барель.

При цьому вони впевнені: до кінця літа ціни стабілізуються, а можливо й трохи впадуть.

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Згідно з опитуваннями водіїв, за останній тиждень газ здорожчав на гривню.

При цьому вони пояснюють таку ситуацію бажанням трейдерів заробити під час жнив, коли попит значно зростає.

– За сім днів ціна палива зросла щонайменше на 20 копійок за літр – і це неприємний рекорд, – розповів Сергій Куюн.

За його словами, однією з причин є відсутність потрібної кількості сховищ для автогазу.

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