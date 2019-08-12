Автогелікоптер за $10 тис.: незвичайний тюнінг машини у Індії

Незвичайний тюнінг зробив своєму авто мрійник з індійського штату Біхар.

23-річний хлопець на ім’я Кумару, який хотів бути пілотом, переробив 4-колісного друга на дуже реалістичну модель гелікоптера.

Щоправда авто, не літає.

Однак охочих робити селфі на тлі машини-трансформера не бракує.

Переробка авто коштувала Кумару майже $10 тис. Окупити витрати він планує, пропонуючи такий незвичний транспорт для весіль.

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До слова, один із найвідоміших іспанських автобрендів до Другої світової війни Hispano Suiza повертається на ринок.

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