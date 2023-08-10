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Оксана Ясницька

Автомат замість пензля, окопи замість майстерні: історія художника, що ледь не втратив головне

Замість пензлика – автомат, замість затишної майстерні – окопи. Він покинув творчість і пішов воювати разом з рідним братом. На фронті ледь не загинув і ледь не втратив руку, якою малював. Нині проходить реабілітацію і мріє після неї допомагати побратимам.

Для Романа Хруща втратити руку на війні було те ж саме, що й назавжди втратити улюблену справу. Адже він художник. До війни активно творив, виставляв свої роботи і викладав студентам. Малював абстракцію, яка пов’язана з власним корінням і самоідентичністю.

Втім, 24 лютого разом з братом пішов на війну. Разом служили у складі 3 окремої штурмової бригади.  Втім навіть там Роман продовжував малювати – творчість допомагала відволіктись від війни і знайти сили далі нищити ворога.

У червні 2023 року він отримав поранення під Бахмутом. Разом з побратимами мали відбити у ворога кілометр нашої землі, але під час штурму на ворожих позиціях почався мінометний обстріл. Снаряд розірвався поруч із Романом та його побратимом. Той загинув на місці, а Роман дивом вижив. На допомогу йому одразу кинувся брат.

Лікарі врятували митцю обидві кінцівки. Осколки пошкодили литковий м’яз на нозі, через що були побоювання, що Роман не зможе згинати стопу, а значить і ходити. Втім, завдяки його роботі з терапевтами нині він пересувається навіть без милиць.

Найбільше Роман хвилювався, аби вдалось врятувати руку. Йому пощастило, бо уламок  не пошкодив кістку. Разом з ерготерапевтом зараз відпрацьовують силу усіх пальців пошкодженої руки. Роман уже впевнено тримає ручку і навіть  може писати.

Після того, як освоїв ручку, Роман взявся за пензлик і вперше після травми провів майстер-клас для інших бійців, які проходять реабілітацію. Адже малювання не лише знижує рівень тривоги, але й покращує дрібну моторику та концентрацію.

Війна в Україні, реабілітація, художник
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