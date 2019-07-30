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Автоматичні санкції проти РФ. У США розглядають поправку до закону про бюджет

У США розглядають поправку до закону про бюджет – хочуть прописати автоматичні санкції проти Росії. Це наслідок втручання Кремля в американські вибори.

Держсекретар Майк Помпео заявив, що особисто говорив із Путіним і вказав про неприпустимість втручання у процес голосування.

Вашингтон зразу ж запровадить санкції проти енергетичної та військової галузі Росії. Такий запит сенатори надіслали у комісію, яка займається зведенням остаточного закону про держбюджет – версії Палати представників і Сенату. Наразі не відомо, чи поправку затвердять.

Напередодні держсекретар Майк Помпео заявив, що неодноразово говорив із Путіним про неприпустимість втручання у вибори. Він кивнув, сказав Помпео, що на дипломатичній мові означає – Почув тебе.

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Також Помпео вчора говорив про Україну, про те, що Крим має повернутися, і про те, що з новим урядом, можливо, з’явиться шанс знайти нові ідеї, як покласти кінець збройному конфлікту на Сході України.

Наразі досить оптимістичні щодо зміни влади і вашингтонські експерти. Вчора на події в Атлантичній раді йшлося про те, що українці своїм вибором показали що хочуть змін, а стара влада не докладала достатньо зусиль, щоби вирішити їхні проблеми.

Тут, звісно, прискіпливо стежать за кожним з нових призначень і очікують побачити, хто стане новим послом. Колишній посол США в України Джон Гербст не робить припущень, але на наше прохання прокоментував найбільш вдалі, на його думку, перші призначення.

До слова, у Конгресі США закликали Трампа посилити санкції проти РФ.

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