Автомобіль-трансформер і котел для зілля: ідеї подарунків на Новий рік і Різдво для дітей

До Різдва залишається менше двох місяців. Британські дітлахи вже складають список подарунків для Санта-Клауса. Про що мріють найбільше напередодні зимових свят – власний прогноз зробили в Асоціації роздрібних продавців іграшок.

Серед найбажаніших подарунків під ялинку цього року – герої найпопулярніших фільмів і мультсеріалів.

Подарунок номер один на Різдво – автомобіль-трансформер із популярного мультсеріалу Щенячий патруль. Його герої – сміливі чотирилапі рятувальники, які вже встигли стати улюбленцями багатьох малюків. Усередині кожної машинки – собачка та вбудований мотоцикл зі своїми унікальними функціями.

Також серед дванадцяти найбільш затребуваних подарунків – герої Зоряних війн та Миру Юрського періоду.

Ще один хіт – казанок, у якому можна зварити справжнє зілля. Коли розсіюється серпанок, усередині з’являється пухнастий герой.

У моді залишається й постійна класика – іграшки, відомі багатьом поколінням: конструктор Lego та довгонога красуня Барбі.

Утім, такі іграшки можуть дістатися не всім. Через пандемію і, як наслідок, глобальний перебій в постачаннях, ціни на перевезення товарів зросли. Тож власники іграшкових магазинів неохоче закуповують новинки. Батькам радять не зволікати і вже шукати подарунки.

– Радість для нас – це дитячі посмішки. І ми не хочемо розчарувати малюків на Різдво. Тож почніть підготовку до свят якомога раніше. Щоб купити саме той подарунок, який хоче отримати ваша дитина, – сказав голова Асоціації роздрібних продавців іграшок Алан Сімпсон.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.