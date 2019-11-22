Автономери можуть здорожчати вдвічі – Рада хоче віддати виробництво підприємцям
Автомобільні номери уже найближчим часом можуть щонайменше вдвічі здорожчати. Законотворці планують внести зміни до закону про дорожній рух, за якими у МВС залишиться лише облік транспортних засобів. Виготовлення номерів хочуть віддати приватникам.
Щодня в Україні реєструють тисячі автомобілів. У сервісних центрах МВС завжди людно. Нині ціна фіксована – 178 грн.
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Комплект номерів автовласник отримує разом з новим техпаспортом, але так більше не буде. У Верховній Раді готують законопроект, який дозволить виготовляти автономери будь-кому. В МВС кажуть, що так буде простіше.
Нині номерні знаки виготовляють на кількох великих підприємствах. Вони зобов’язані працювати прозоро і купувати лише сертифіковану продукцію. Кожен номер доволі складний виріб, все автоматизовано із чітким дотриманням стандартів. Спочатку алюмінієву заготовку ламінують світловідбивною плівкою з голограмою, а потім наносять номер.
Але перше, що відчують автовласники – це здорожчання вдвічі. Вочевидь, на ціну впливатиме не якість, а розташування виробництва. Найзручніше, звісно, зробити новий номер біля сервісних центрів.
До нового порядку отримання номерів потрібно ретельно підготуватися і все чітко прописати в законі, кажуть виробники. Аби гроші українців за дорогі номери пішли в бюджет, а не кишені корупціонерів.
Нагадаємо, 29 жовтня Рада ухвалила закон Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей. А 15 листопада президент Володимир Зеленський його підписав.