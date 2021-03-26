Автопарк України очолив рейтинг найстаріших машин у Європі

Парк українських автомобілів опинився у невтішному рейтингу – він найстаріший у Європі. Середній вік машин – майже 23 роки.

В інформаційно-аналітичній групі Автоконсалтинг порахували, що у 2020 році українці купили 90 тис. нових авто і майже вчетверо більше вживаних.

Аналітики кажуть, що за останні 10 років автопарк постарішав на 4-5 років, і головна причина – економічна.

Саме тому українці надають перевагу вживаним і водночас значно дешевшим авто із Європи або США, а ще майже 25% машин у нас радянського виробництва. Саме останні й понижують середній вік автопарку в Україні.

У найближчій перспективі вона залишатиметься лідером цього рейтингу через нинішній рівень життя і недоступне автокредитування.

Водночас завезені зі США і ЄС автомобілі дещо покращили весь автопарк України, кажуть експерти. Але більшість авто – справжній мотлох, який може спричинити аварії. Змусити водії відмовитися від таких ретроавтомобілів має обовязковий техогляд.

У Європі він обов’язковий. Ймовірно, що вже з наступного року Україна також відновить техогляд залізних коней. Уряд над цим працює.

В Україні змінилися правила видавання номерних знаків на автомобіль. Згідно з наказом МВС від 2 березня, встановлюються єдині зразки державних номерів на авто та вимоги до них.

Зокрема, змінюється визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу. Тобто не за місцем реєстрації власника, як раніше, а за місцем реєстрації чи перереєстрації авто.

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