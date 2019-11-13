Автор усмішок та народний сміхотворець: життя Остапа Вишні та історія оповідань

Він писав так, аби створити своїм читачам привід посміхнутись. За це був улюбленцем публіки та народним сміхотворцем. 130 років тому народився легендарний український письменник та відомий гуморист – Остап Вишня. А ще його знають, як автора нового літературного жанру – усмішки. Саме так Остап Вишня називав власні короткі гумористичні оповідання.

У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ білий і потім років, мабуть, із 10 підряд, мати казала, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку.

Так із власної появи на світ кепкує український гуморист Остап Вишня. Він народився на Полтавщині і мав 16 братів та сестер. Утім, перш ніж король усмішки почав писати свої жартівливі тексти – спершу він опанував зовсім іншу професію.

Батько його влаштував у військово-фельдшерську школу в Києві, яку він закінчив та працював, як військовий фельдшер. Це була Перша світова війна.

Він лікував бійців та прагнув підбадьорювати українців якісним гумором. Так 1921-го в пресі друкують його оповідання “Чудака, їй-Богу!” – це перший твір Павла Губенка, який він підписує літературним іменем – Остап Вишня.

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Чому вигадав саме цей псевдонім, досі не знають навіть близькі. Утім, відтоді, читач його асоціює лише із солодкою, у той же час терпкою ягодою, як сам гумор.

Він умів написати про негативні риси українців так, щоб нікого не образити. Натомість, завдяки сатиричним прийомам, Остап Вишня змушував людей поглянути на себе збоку та змінитись. За твори, які викликали щиру усмішку, його і любили.

Та за своє гостре слово і сатиру, письменникові довелося двічі поплатитись свободою.

Саме про заслання до Сибіру розповідає єдина біографічна стрічка “Із життя Остапа Вишні”. 33-го українського письменника звинувачують у контрреволюційній діяльності й тероризмі. Його арештовують. Утім, навіть під час допиту, на абсурдні звинувачення Вишня, не боячись, відповідає жартами.

Вирок був винесений – розстріляти. А потім, коли переглянули цю справу, була передана на розгляд в Москву, там замінили 10 роками.

У Національному музеї літератури демонструють речі, які привіз із заслання Остап Вишня. Це окуляри і вкрита тріщинами філіжанка. Кераміка не витримала, а от письменника гумориста зламати не вдалося. Він продовжує писати і захоплюється полюванням. Утім, додому повертається не з дичиною, а зі своїми “Мисливськими усмішками”.

Лише за рік до смерті майстра української сатири реабілітували. Та репресії не завадили Остапу Вишні стати королем українського тиражу, за кількістю проданих книг, зазначають дослідники, він поступився лише Шевченкові.

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