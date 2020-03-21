Авторитет у соціології та символ об’єктивності. Чим запам’яталась Ірина Бекешкіна

Сьогодні (21 березня) у віці 68 років пішла з життя відома українська соціологиня, директорка Фонду Демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна.

Вона була безумовним авторитетом у вітчизняній соціології та символом об’єктивності, зробила вагомий внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства. Бекешкіна – авторка понад сотні наукових праць та великої кількості публікацій у ЗМІ.

Крім того, вона двічі потрапляла до списку 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу Фокус.

Офіційну причину смерті науковця поки не повідомляють. Відомо лише, що Ірина Бекешкіна готувалася до планової операції і протягом минулого тижня проходила обстеження. Її смерть була раптовою.

Колеги кажуть, що вона до останнього працювала, часто їздила у відрядження і повністю віддавалася роботі. Поховання відбудеться у понеділок.

Співчуття рідним, близьким та колегам Ірини Бекешкіної вже висловили в офісі президента України. Факти ICTV також висловлюють щирі співчуття.

Факти ICTV раніше писали про те, що відомо про Ірину Бекешкіну.

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