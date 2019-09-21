Автоцивілка здорожчала: для кого і куди звертатися, якщо страхова не платить

Для водіїв з великих міст та власників автівок на іноземній реєстрації зросте вартість автоцивілки. Застрахувати машини на євробляхах буде вдвічі дорожче. Ціни на поліс обов’язкового страхування змінюються відсьогодні (21 вересня). Здорожчає страхування і для жителів передмість Києва: Вишгорода, Ірпеня, Борисполя.

Поліс цивільного страхування здорожчає, бо у Нацкомісії фінансових послуг збільшили коефіцієнти, які прямо впливають на його вартість. Базовий тариф незмінний – 180 грн. А от його множать на 5 показників – це тип транспорту, стаж водія, його місце реєстрації. Також кермувальник вказує, чи використовує авто у роботі, чи приватно. Так набігає фінальна сума. За підрахунками експертів, ціна поліса зросте у великих містах – Києві, Дніпрі, Львові на 15-20%.

Відчують суттєве здорожчання і власники автівок на іноземній реєстрації, а також водії, які вже потрапляли у ДТП. Втім, у Нацкомісії кажуть, для декого цивілка навіть здешевшає.

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Крім того, вперше будуть знижки для водії електрокарів, для них страхування – на 5% дешевше. Головна мета – збільшити компенсації у разі ДТП. Тепер, за пошкоджене майно страхова компенсує максимум не 100 тис. грн, а 130. У разі якщо є потерпілі – до 260 тис. Та новина про підвищення компенсацій водіїв не тішить. Кажуть, на практиці виплачують у два, а то й три-чотири рази менше.

Юристи нарікають, що часто українські страхові гальмують справи саме з потерпілими та загиблими. Грошей родичі чекають місяцями, бо такі справи застрягають у судах.

Натомість у моторно-транспортному бюро України нарахували, упродовж року страхові проігнорували лише 4% звернень клієнтів. Радять, якщо компанія не виплачує кошти, звертатися до них. Збитки бюро може компенсувати замість страхової.

До слова, паски безпеки у авто: хто придумав і штраф за невикористання.

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