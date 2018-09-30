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Азарт і велосипеди за $1 тис.: міжнародний турнір з велотріалу у Луцьку

На перший турнір із велотріалу з’їхалися півсотні українців, білорусів та французів. Для спортсменів встановили чимало штучних перешкод у 5 секторах, здолати які одразу вдавалося не усім. Втім, це ще більше додавало азарту, кажуть хлопці.

Перед змаганнями кожен учасник ретельно готував свій велосипед без сидіння, зроблений для стрибків. Коштує такий – майже тисячу доларів.

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В планах організаторів турніру – збудувати в Луцьку перший в Україні професійний та сертифікований велопарк, де можна буде проводити міжнародні змагання.

Проект велопарку уже готовий – збудувати його, аби об’єднати тут максимум молоді, можна за рік.

До слова, Факти ICTV розповідали, як американець хотів на велосипеді пробратися з України в РФ до коханої.

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