Ажіотаж на лопати у магазинах: ціни та які альтернативи у боротьбі зі снігом

У магазинах зізнаються, головну зброю проти снігу, розбирають наче гарячі пиріжки. Лопати для прибирання снігу ділять на два типи – металеві та пластикові. Останні підійдуть для боротьби зі свіжими сніжинками, а з металу — для важких заметів та кучугур. Ціни різноманітні: можна купити за 50 грн, а є й вартість яких доходить до тисячі.

Для тих хто не хоче, надірвати спину існує снігоочисник. За нього просять майже 1,5 тис. грн.

Нині в магазинах снігоочисники на будь який смак і ціну. Купують не лише власники маленьких ділянок, але й підприємці та комунальники. Адже ці міні-машинки можуть бути різного розміру, комплектації і продуктивності.

Снігоочисники бувають не лише бензинові, але електричні та на акумуляторах. У середньому вони коштують від 15 до 30 тис. грн. Все залежить від моделі. Електричні зручні для прибирання ґанку. Натомість бензинові та акумуляторні дарують свободу у пересуванні, більш потужні та мають більше функцій. Як то гідравліку, підігрів ручок, та зручні у керуванні.

Термін служби снігоочисників у середньому 20 років. Але головне, щоб ви не вибрали – лопату чи техніку, варто не забувати про техніку безпеки і отримувати задоволення від прибирання снігу.

Як у Києві борються з негодою?

Київ ще у 2018 році закупив дві канадські системи, за допомогою яких можна розтоплювати сніг, а не вивозити його на полігони.

Комунальники засипають сніг у машину, а з неї у водостоки зливають воду. За годину вона здатна переробляти до 60 тонн снігу.

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