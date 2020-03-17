Ажіотаж на всіх вокзалах: українці намагаються повернути квитки на потяги

Українці штурмують каси, щоб здати квитки. Цієї ночі повністю закривається залізничне сполучення. Сьогодні (17 березня) на всіх вокзалах ажіотаж. Люди намагаються повернути проїзні документи.

Одні поспішають виїхати з Києва. Інша ж частина здати заздалегідь куплені квитки. Дехто у черзі вже кілька годин і емоцій своїх не стримує.

Біля кожного віконечка десятки обурених пасажирів. Бо виявляється, залізничники квитки приймають, а гроші одразу на руки не видають. Повертатимуть поступово упродовж 90 днів.

Люди штурмують каси і на Прикарпатті. Вокзали переповнені обуреними пасажирами.

Та, як і в Києві, так і в Івано-Франківську у залізничників пояснення для пасажирів одне. Ті, хто купував квитки через інтернет, компенсацію отримають за кілька днів через онлайн-сервіси. Натомість тим, хто за квиток заплатив живі гроші – доведеться почекати.

Факти ICTV раніше писали про те, що Укрзалізниця скасувала пасажирські поїзди – список.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.