Ажіотаж силовиків та бригади екстреної допомоги: як в Україні чекали на літак з Китаю

Літак з евакуйованими з Уханя сьогодні зранку не зміг сісти у Харкові через погані погодні умови.

Йому довелося летіти в Київ, аби робити дозаправку і знову повертатись до Харкова.

При чому, до останнього інформації куди саме прибуде Boeing – не було.

Як чекали спецрейс – дивіться далі в репортажі Володимира Михайлова та Тетяни Доцяк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Нових Санжарах тривають сутички з поліцією.

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