Ажіотаж силовиків та бригади екстреної допомоги: як в Україні чекали на літак з Китаю
Літак з евакуйованими з Уханя сьогодні зранку не зміг сісти у Харкові через погані погодні умови.
Йому довелося летіти в Київ, аби робити дозаправку і знову повертатись до Харкова.
При чому, до останнього інформації куди саме прибуде Boeing – не було.
Як чекали спецрейс – дивіться далі в репортажі Володимира Михайлова та Тетяни Доцяк.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Нових Санжарах тривають сутички з поліцією.
2020-02-20
Теги: Евакуація, Коронавірус COVID-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.