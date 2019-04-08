Б’ють по всій лінії зіткнення: бойовики загострюють ситуацію в період виборів

За минулу добу на передовій поранено одного українця, зафіксовано десяток обстрілів. За даними розвідки під час боїв ліквідовано 4 окупантів, ще 14 знищено.

Російсько-терористичні війська били майже по всій лінії зіткнення. Мінометним дощем накривали оборонців Попасної та Новозванівки. Не вщухала ворожа канонада і на околицях Донецька. Тут епіцентр протистояння – Авдіївка. На Приморському напрямку під вогнем опинилися захисники Гнутового та Водяного. Окупанти били з гранатометів та кулеметів. Зранку на передовій вже зафіксовано кілька обстрілів.

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Наші бійці припускають: російські окупанти навмисно загострюють ситуацію у період виборів. Хоча політичні перипетії на вояків не впливають – вони боронять Україну.

Позавчора загинули двоє бійців. Дмитру Стрєкнєву з Луганщини був усього 21. Івану Лисиці з Дніпропетровщини за кілька днів до загибелі виповнилося 23. Воякам вдалося приглушити ворожий обстріл. Однак снайперська група противника не дала армійцям жодного шансу вижити. Підрозділ важко переносить втрату. Кажуть: загиблі були справжніми воїнами і загибель побратимів не зійде з рук російським окупантам.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ворог на передовій продовжує обстріли.

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