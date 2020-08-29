Бачать світ та заробляють гарні гроші – особливості роботи далекобійником

Професія далекобійника важка. Вона для справжніх чоловіків, які живуть у дорозі, домівкою для них є вантажівка. Вдома бувають лічені дні у місяці. Щодня долають сотні кілометрів.

Ці витривалі й мужні чоловіки зізнаються: для далекобійника вміння керувати величезною машиною мало. Треба бути ще й експедитором, контролювати правильність оформлення документів на вантаж та упродовж усього рейсу охороняти його.

Закарпатець Ярослав Штефко далекобійником працює четвертий рік. Їздить на новісінькому авто останньої моделі. Завдовжки машина 18 метрів. Чоловік щодня проїжджає сотні кілометрів.

Обов’язково в кабіні є навігатор.

А також тахограф – прилад, який чітко контролює час водія за кермом і його відпочинок. Їхати можна лише дев’ять годин на добу.

Європою їздити не складно, дороги усюди хороші. Проїзд платний.

Заробляють далекобійники непогано, кілька тисяч доларів є. Зарплата залежить від кілометражу. Вони вже звикли бути постійно в дорозі, жити в машині.

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