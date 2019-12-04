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Бачить крізь броню. В Україні створили розумний шолом для військових

Розумний шолом для військових, який бачить крізь броню та розпізнає супротивника, тестували 4 грудня на Львівщині.

Такий шолом забезпечує круговий огляд у реальному часі і покращує прицілювання під час бою. У світі існують аналоги таких систем, але вони дорожчі й специфічні. А от систему української компанії LimpidArmor можна встановити навіть на радянський танк.

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Унікальну систему обізнаності екіпажів броньованої техніки тестували на БТР-4Е – повнопривідному восьмиколісному бронетранспортері.

У машині інтегровано 8 камер. Завдяки круговому огляду на 360 градусів система перетворює техніку у своєрідний датацентр, що обробляє зовнішню та внутрішню інформацію. Також у зручному форматі передає її через окуляри доповненої реальності або ж виводить на екран для екіпажу.

Над цією системою впродовж трьох років працювала українська компанія, що спеціалізується на штучному інтелекті, доповненій реальності та робототехніці. Її директор Михайло Гручухін у 2014 році служив на Сході, тоді й виникла ідея створення такої системи.

Система лише на першому етапі розробки, надалі планують створювати дистанційне керування машиною, а в ідеалі – повноцінна роботизація техніки. Це все планують втілити до 2025 року.

Компанія готова безкоштовно передати Збройним силам України на тестування 5 систем. Їх можна інтегрувати на будь-яку броньовану машину. Одна з них уже є на Яворівському полігоні.

Нагадаємо, Шепетівський ремонтний завод розробив власний проект реактивної системи залпового вогню Берест, який готовий замінити застарілі радянські Гради.

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