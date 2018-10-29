Багата історія і визнання: український церковний хор у Відні
Українці – інтелігентні, розумні та духовні люди – сучасна українська молодь, яка нині мешкає в Австрії, саме такими прагне показати місцевим мешканцям справжнього українця.
Кожен з молодих людей, приїхав до Відня на навчання або на роботу, та у вільний час вони співають. У церковному хорі храму Святої Варвари. Колектив має давню і багату історію і свого часу був відомий у всьому світі.
За 40 років хор перестав бути лише суто церковним. Багато гастролював, записувався на австрійському радіо.
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Молодих хористів надихає керівник, який не боїться експериментів, виходить за рамки звичайного виконання і диригування. Їх 12 однодумців, вони фанати гарного співу, хоча переважно не мають спеціальної освіти.
До слова, змінити місто, вулицю, власноруч спорудити майданчик для відпочинку – дедалі частіше українці не чекають манни небесної від влади, а об’єднуються і творять для себе життєвий простір – то дорогу полагодять за власні гроші, то толоку влаштують.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!