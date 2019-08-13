Багато тренувань і трішки везіння: історія 13-річного чемпіона Олексія Середи

Він працелюбний і скромний. 13-річний Олексій Середа – наймолодший чемпіон Європи за всю історію стрибків у воду. Після тріумфальних змагань спортсмен відпочиває у затишку родинного будинку в Миколаєві і дає перші у житті інтерв’ю.

Багато тренувань і трішки везіння.

Так скромно коментує свою перемогу наймолодший чемпіон Європи за всю історію стрибків у воду Олексій Середа. 13-річний хлопчик перевершив значно старших за себе спортсменів.

Читайте: Світоліна у топ-10 найбагатших спортсменок за версією Forbes

У спорті Олексій з 4 років. Починав з плавання у миколаївському басейні Водолій, але вміння без бризок входити у воду помітили тренери зі стрибків. Талант і працелюбність принесли спортсмену медалі престижних змагань.

Коли басейн закрили, 9-річний Олексій разом з тренером переїхав до Києва. Тепер займається у кращій в країні школі стрибків у воду.

Мама Олена не жалкує про переїзд сина до столиці, фактично уся родина багато років живе на два міста.

Наступного року спортсмена чекатиме Кубок світу і Олімпіада. Олексій здобув ліцензію і змагатиметься з найсильнішими стрибунами планети. Для цього йому потрібно відпрацювати два нових стрибки з більшою складністю.

Багаторазова призерка Чемпіонатів світу і Європи Юлія Прокопчук впевнена, що він має велике майбутнє.

Нагадаємо, 13-річний український спортсмен Олексій Середа виграв Чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.