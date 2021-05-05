Багато трюків та драйву: в Україні стартували зйомки бойовика Брюс
В Україні стартували зйомки нового гостросюжетного бойовика Брюс. Прем’єра фільму відбудеться наступного року на телеканалі ICTV.
Це – історія про таксиста та мільйонера, які намагаються врятувати викрадених синів.
Бойовик складатиметься із чотирьох серій по 45 хвилин.
Режисер фільму Антон Скрипець переконує: персонажі фільму точно не залишать нікого байдужими.
Актори ж, у свою чергу, зізнаються, що з ролями їм пощастило, адже вживатися в образи майже не потрібно, бо часом доводиться грати самих себе.
Так, персонаж актора Дмитра Паламарчука сподобався йому тим, що є живим та не намагається бути крутим.
– У фільмі буде багато багато боїв, трюків, перегонів, швидкості та драйву. Глядачеві має сподобатись, – прогнозує виконавець ще однієї головної ролі, актор Дмитро Малков.
Ролик до міні-серіалу Локі (Loki)
4 травня на офіційному каналі Marvel Studios Movies у YouTube з’явився новий ролик напередодні виходу міні-серіалу Локі (Loki) з Томом Хіддлстоном у головній ролі.
С серіал буде безпосередньо пов’язаний із фільмами франшизи. Його події розгортатимуться після фільму Месники: Фінал (2019).
Прем’єра серіалу запланована на 11 червня 2021 року.
Детальніше про ролик до міні-серіалу Локі (Loki) читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Depositphotos