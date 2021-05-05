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Багато трюків та драйву: в Україні стартували зйомки бойовика Брюс

В Україні стартували зйомки нового гостросюжетного бойовика Брюс. Прем’єра фільму відбудеться наступного року на телеканалі ICTV.

Це – історія про таксиста та мільйонера, які намагаються врятувати викрадених синів.

Бойовик складатиметься із чотирьох серій по 45 хвилин.

Режисер фільму Антон Скрипець переконує: персонажі фільму точно не залишать нікого байдужими.

Актори ж, у свою чергу, зізнаються, що з ролями їм пощастило, адже вживатися в образи майже не потрібно, бо часом доводиться грати самих себе.

Так, персонаж актора Дмитра Паламарчука сподобався йому тим, що є живим та не намагається бути крутим.

– У фільмі буде багато багато боїв, трюків, перегонів, швидкості та драйву. Глядачеві має сподобатись, – прогнозує виконавець ще однієї головної ролі, актор Дмитро Малков.

Ролик до міні-серіалу Локі (Loki)

4 травня на офіційному каналі Marvel Studios Movies у YouTube з’явився новий ролик напередодні виходу міні-серіалу Локі (Loki) з Томом Хіддлстоном у головній ролі.

С серіал буде безпосередньо пов’язаний із фільмами франшизи. Його події розгортатимуться після фільму Месники: Фінал (2019).

Прем’єра серіалу запланована на 11 червня 2021 року.

Детальніше про ролик до міні-серіалу Локі (Loki) читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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