Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
– Байден підтвердив свою відданість та підтримку Україні;
– США підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи;
– США та Польща збережуть рішучу підтримку України, попри нинішнє посилення внутрішнього тиску;
– Болгарія від сьогодні закрила кордон для автомобілів з російськими номерами;
– Франція страхуватиме від воєнних ризиків компанії, які будуть допомагати відбудовувати Україну;
– Як Україна допомагає безпритульним тваринам.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.