Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023

– Байден підтвердив свою відданість та підтримку Україні;

– США підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи;

– США та Польща збережуть рішучу підтримку України, попри нинішнє посилення внутрішнього тиску;

– Болгарія від сьогодні закрила кордон для автомобілів з російськими номерами;

– Франція страхуватиме від воєнних ризиків компанії, які будуть допомагати відбудовувати Україну;

– Як Україна допомагає безпритульним тваринам.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.