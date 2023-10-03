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Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023

– Байден підтвердив свою відданість та підтримку Україні;

– США підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи;

– США та Польща збережуть рішучу підтримку України, попри нинішнє посилення внутрішнього тиску;

– Болгарія від сьогодні закрила кордон для автомобілів з російськими номерами;

– Франція страхуватиме від воєнних ризиків компанії, які будуть допомагати відбудовувати Україну;

– Як Україна допомагає безпритульним тваринам.

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