Байден, Маск і співзасновник Талібану: Time оголосив cписок найвпливовіших людей

Американське видання Time оголосило список найвпливовіших людей світу. До переліку потрапили знамениті політики, митці, науковці, бізнесмени, активісти і спортсмени.

Список найвпливовіших людей розділили на шість категорій. Серед Лідерів 2021-го року – президент США Джо Байден та його попередник Дональд Трамп, а ще один зі співзасновників Талібану Абдул Гані Барадар.

Співачка Брітні Спірс потрапила до категорії Кумири. Окрім неї, цей титул отримали також герцоги Сассекські Гарі та Меган, японська тенісистка Наомі Осака та російський опозиціонер Олексій Навальний.

Категорію Піонери очолила співачка Біллі Айліш. Тім Кук поповнив перелік Титанів. Серед Інноваторів найвпливовішими журнал назвав бізнесмена Ілона Маска та одну з розробниць вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer – Каталін Каріко.

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