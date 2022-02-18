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Байден збирає лідерів ЄС і НАТО через ситуацію навколо України

Петро Дем'янчук

Лідери восьми країн, а також ЄС і НАТО зберуться 18 лютого на нараду, яку ініціював президент США Джозеф Байден. Головна тема – вкрай напружена ситуація навколо України.

Американський лідер запросив очільників Канади, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії та Великої Британії.

– Прем’єр-міністр Джастін Трюдо візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити Україну, – повідомляється на сайті прем’єра Канади.

Час віртуальної зустрічі не називають, але джерела повідомляють, що вона відбудеться ближче до вечора за київським часом.

Попередня подібна нарада онлайн відбулася тиждень тому. Тоді сторони узгодили план запровадження наджорстких санкцій проти Росії у разі нового вторгнення Путіна на територію України.

А наступного тижня держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен зустрінеться з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Переговори ініціювала американська сторона, про що Блінкен повідомляв раніше. У пресслужбі Держдепу заявили, що російська сторона погодилася, нині домовляються про дату.

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Фото: Getty Images

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