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Людмила Грубник |

Бал у Москві і фестиваль у Парижі: де у світі послаблюють карантин

У світі продовжує поширюватися коронавірус. Попри це, окремі країни послаблюють карантинні заходи та повертаються до ритму життя, який був до пандемії.

Так, у Москві влаштували своєрідний бал під час чуми. У столиці РФ 400 медиків танцювали на балу з кадетами, захід доброчинний – гроші передадуть колегам, які постраждали від епідемії коронавірусу.

Водночас учасники танцювали на балу без масок, не дотримуючись дистанції. За словами організаторів, вони запросили лише тих, хто має сертифікат про вакцинацію та негативний тест.

Однак росіяни дедалі скептичніше ставляться і до щеплення проти коронавірусу, і до маскового режиму.

А Туреччина з 1 липня суттєво послаблює карантинні обмеження – скасовує комендантську годину та відновлює звичайний режим роботи державних установ, міського та міжміського транспорту. Також дозволять проводити музичні концерти, але поки – в обмеженому режимі.

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Насолоджуються музикою і французи. Напередодні у Парижі відбувся музичний фестиваль просто неба після 15 місяців перерви проведення подібних заходів.

Водночас на планеті продовжують фіксувати нові випадки коронавірусу. За інформацією ВООЗ, у світі вірус виявили уже у понад 178,2 млн людей. За час пандемії померли понад 3,8 млн осіб.

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