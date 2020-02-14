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Бар розбитих сердець: у США працює заклад для тих, хто не святкує День закоханих

Не для всіх День святого Валентина – свято. Тим, хто щойно розірвав романтичні стосунки, бачити навколо щасливі пари важко.

Пережити це самотнім допоможе особливий бар для розбитих сердець. Такий є у Сполучених Штатах у Лос-Анджелесі.

На величезному екрані там крутять класичні фільми про розлучення, а стіна розбитих стосунків – місце, куди кожен охочий може пришпилити папірець зі своїми спогадами.

Докладніше про оригінальний заклад – у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про 5 фільмів про кохання до Дня святого Валентина.

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