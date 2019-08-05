Барикади на дорогах і скасовані рейси. Гонконг паралізований через страйк

У Гонконзі розпочався загальноміський страйк – життя міста паралізоване. Виникають сутички з поліцією, в аеропорту скасовано 200 рейсів, багато працівників державних і приватних компаній не вийшли на роботу.

Протестувальники блокують вхід у метро, тримають відчиненими двері у вагони, щоб потяг не міг рушити. Мітингарі створюють барикади на дорогах, ці перепони прибирає поліція.

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Уже три місяці люди протестують проти закону, ухваленого з ініціативи Пекіна – за ним жителів Гонконгу можна видавати в Китай. Нагадаємо, одною з умов входження міста в склад Китаю була умова збереження ліберальної системи управління.

До слова, влада Гонконгу більше не розглядатиме проект закону про екстрадицію, який викликав хвилю протестів в країні.

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