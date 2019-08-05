Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Барикади на дорогах і скасовані рейси. Гонконг паралізований через страйк

У Гонконзі розпочався загальноміський страйк – життя міста паралізоване. Виникають сутички з поліцією, в аеропорту скасовано 200 рейсів, багато працівників державних і приватних компаній не вийшли на роботу.

Протестувальники блокують вхід у метро, тримають відчиненими двері у вагони, щоб потяг не міг рушити. Мітингарі створюють барикади на дорогах, ці перепони прибирає поліція.

Дивіться: У Гонконзі нова хвиля протестів – причини

Уже три місяці люди протестують проти закону, ухваленого з ініціативи Пекіна – за ним жителів Гонконгу можна видавати в Китай. Нагадаємо, одною з умов входження міста в склад Китаю була умова збереження ліберальної системи управління.

До слова, влада Гонконгу більше не розглядатиме проект закону про екстрадицію, який викликав хвилю протестів в країні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Гонконзі проти демонстрантів застосували сльозогінний газ
Протести у Гонконзі: мітингувальники влаштували транспортний колапс
Натхненні Євромайданом: у Гонконзі мітингувальники беруть приклад з України
У Гонконзі нова хвиля протестів – причини
Протест у Гонконзі: основна причина та наслідки
У Харкові до сотні активістів вийшли на акцію проти відновленого пам’ятника Жукову
Українці під посольством Італії вимагають звільнити Марківа
У Гонконзі зупинили роботу над законопроектом, через який почалися протести

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка