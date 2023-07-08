Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової

Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.

У створеному торік батальйоні спецпризначення “Дике поле”, що воює на нулі лише 2% професійних армійців, один з них – комбат на позивний Туман, який має два поранення й очолює штурми. Решта ж прийшли з мирних професій, як і наш колега випусковий редактор програми Вікна СТБ Олексій Висоцький. Просто зараз, каже він, батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі.

Хлопці звільняли Херсонщину, Харківщину, а нині Лиманський напрямок. Там важливий кожен метр, кожна хвилина може вартувати життя, а кожна гривня допомогти їм нас захистити.

Долучитись та задонатити захисникам можна за цими реквізитами:

Номер картки: 5375 4112 0423 8609

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