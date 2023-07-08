Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
Фото з відрізаними головами, кувалда і грамота на звання Героя Росії: що знайшли у будинку Пригожина
Марія Малевська, Журналістка Вікна. Новини

Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової

Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.

У створеному торік батальйоні спецпризначення “Дике поле”, що воює на нулі лише 2% професійних армійців, один з них – комбат на позивний Туман, який має два поранення й очолює штурми.  Решта ж прийшли з мирних професій, як і наш колега випусковий редактор програми Вікна СТБ Олексій Висоцький. Просто зараз, каже він, батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі.

Хлопці звільняли Херсонщину, Харківщину, а нині Лиманський напрямок. Там важливий кожен метр, кожна хвилина може вартувати життя, а кожна гривня допомогти їм нас захистити.

Долучитись та задонатити захисникам можна за цими реквізитами:
Номер картки: 5375 4112 0423 8609

Війна в Україні, Передова, Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Неможливо ані воювати, ані лікуватися: військових з інвалідністю не звільняють від служби
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової
Чи готові білоруси повалити Лукашенка і для чого Пригожин Путіну в Білорусі
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової
”Недокраїна” та безмежна любов до Росії: останні найгучніші мовні скандали
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової
Отримали довідку про знесення будинку, але жодних робіт не було: скандал в Ірпені
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової
Більше відео
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової
Суспільство Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь