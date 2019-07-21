Батьківщина буде впливати на майбутнє України – Тимошенко

Партія Батьківщина успішно входить в парламент і буде впливати на майбутнє України найближчі 5 років, – про це заявила Юлія Тимошенко під час брифінгу.

У той же час глава Батьківщини подякувала виборцям, які віддали свій голос за її політсилу. При цьому Тимошенко зазначила, що тільки команда Батьківщини має стратегічний покроковий план дій.

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До слова, Факти ICTV розповідали про 5 фактів про партію Батьківщина.

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