Батьки залишилися без сина: стало відомо ім’я загиблого на Донбасі українського захисника

Стало відомо ім’я загиблого напередодні на Донбасі українського захисника. 22-річного солдата Валерія Геровкіна вбив ворожий вогонь ввечері 1 грудня на спостережному посту.

Він проходив службу у лавах 93-ї бригади Холодний Яр. Військовослужбовець був родом з міста Краматорськ. Його батьки залишилися без сина.

Ситуація на Донбасі

За даними штабу ООС, сьогодні, 2 грудня, один український військовий дістав поранення. Наразі наш захисник перебуває у медичному закладі. Лікарі оцінюють його стан як задовільний.

Ситуація на Донбасі залишається складною. За добу російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв декілька населених пунктів. Серед них – Новолуганське, Красногорівці, Широкине та Водяне.

Найманці Російської Федерації вели обстріли українських позицій із забороненого Мінськими домовленостями озброєння: мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.