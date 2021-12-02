Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Батьки залишилися без сина: стало відомо ім’я загиблого на Донбасі українського захисника

Юля Захарченко редакторка стрічки

Стало відомо ім’я загиблого напередодні на Донбасі українського захисника. 22-річного солдата Валерія Геровкіна вбив ворожий вогонь ввечері 1 грудня на спостережному посту.

Він проходив службу у лавах 93-ї бригади Холодний Яр. Військовослужбовець був родом з міста Краматорськ. Його батьки залишилися без сина.

Ситуація на Донбасі

За даними штабу ООС, сьогодні, 2 грудня, один український військовий дістав поранення. Наразі наш захисник перебуває у медичному закладі. Лікарі оцінюють його стан як задовільний.

Ситуація на Донбасі залишається складною. За добу російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв декілька населених пунктів. Серед них – Новолуганське, Красногорівці, Широкине та Водяне.

Найманці Російської Федерації вели обстріли українських позицій із забороненого Мінськими домовленостями озброєння: мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Читайте
Росія стягує війська до кордонів України: звідки може напасти та як реагує світ

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Війська РФ біля українського кордону: глава Пентагону порівняв путінську Росію із СРСР
Війська РФ біля українського кордону: глава Пентагону порівняв путінську Росію із СРСР
Росія стягує війська до кордонів України: звідки може напасти та як реагує світ
Росія стягує війська до кордонів України: звідки може напасти та як реагує світ
Блінкен на зустрічі з Лавровим порушив питання пересувань військ РФ біля України
Блінкен на зустрічі з Лавровим порушив питання пересувань військ РФ біля України
Блінкен закликав Росію згорнути військове нарощування біля кордону України
Блінкен закликав Росію згорнути військове нарощування біля кордону України
Росія хоче оточити та ліквідувати українські війська в ОРДЛО – ООС
Росія хоче оточити та ліквідувати українські війська в ОРДЛО – ООС
Мова шантажу: Лавров закликав НАТО не грати з вогнем у питанні членства України
Мова шантажу: Лавров закликав НАТО не грати з вогнем у питанні членства України
Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік
Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік
США та Україна працюють над пакетом стримування російської агресії – Кулеба
США та Україна працюють над пакетом стримування російської агресії – Кулеба
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка