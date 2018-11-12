Батогом і пряником: як жителів Донбасу стягували на псевдовибори

Ситуацію з псевдовиборами на Донбасі сьогодні обговорить рада ОБСЄ о 17 годині у Відні. Про це повідомив президент Петро Порошенко.

На самі ж вибори людей закликали дивними танцями. Їм обіцяли поруч з виборчими дільницями бісероплетіння, валяння з вовни, 100 рублів на мобільний телефон і десяток яєць за пільговою ціною в одні руки.

Батогом і пряником. Явку так званих виборців забезпечували студентами та бюджетниками, яким за опір погрожували проблемами. Фейкові бюлетені привезли і бойовикам на передову.

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Однак і такі методи переконання не подіяли. Напівпорожні виборчі дільниці, напівпорожні урни. Донецький ватажок Пушилін на самоті ставив галочку за себе. Задля імітації легітимності ніким невизнаних виборів, окупанти представляють ручних міжнародних спостерігачів. Однак, за даними СБУ, всі липові спостерігачі – це учасники незаконних збройних формувань, які жодну країну чи міжнародну організацію офіційно не представляють.

Тим часом з українського боку волонтери в день псевдовиборів розкидали в небі над окупованою Горлівкою листівки із закликом ігнорувати голосування, а в Службі безпеки попередили: всіх організаторів знають, правоохоронці чекатимуть їх на КПВВ при перетині лінії зіткнення. Їм загрожує до 15 років в’язниці.

До слова, Факти ICTV розповідали, що Порошенко анонсував зміни до Конституції.

Опубліковано Листопад, 12 в 17:21



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