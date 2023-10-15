БАВОВНА у Курську | Блекаут для Бєлгорода: операція СБУ | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
– Два авіаудари за півгодини: Херсон потерпає від окупантів
– Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо про наслідки атаки
– Україна орендує системи ППО: Ігнат про посилення захисту на період опалювального сезону
– Планують пережити Путіна: історія українців, які двічі застали війну
– Нічна бавовна: в російському Курську пролунали вибухи
– Живила військові об’єкти РФ: СБУ провела успішну атаку на електричну підстанцію Красна Яруга
– За добу Сили оборони знищили 880 окупантів — нові дані Генштабу
– Вчать українську мову та лікують наших захисників: як клініки Норвегії приймають українців
– Вибори у Польщі: хто переможе і що зміниться для України
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 14:30 (15.10.2023).