Bayraktar TB2: усі характеристики турецьких дронів для ЗСУ

Українська армія до кінця цього року поповниться ударними турецькими безпілотниками. Вони можуть не лише вести розвідку, але й виконувати бойові завдання.

Згідно з угодою, ми купуємо у турків не лише дрони та станцію управління, але й значний запас озброєння до них, послуги з навчання операторів та технічного персоналу, а також гарантійне обслуговування протягом декількох років.

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Дрон, з розмахом крила 12 метрів, оснащений двигуном внутрішнього згоряння, системою автоматичного зльоту та посадки. Максимальна дальність польоту чимала – 4 тис. км. Вантажопідйомність – 50 кг.

А ще безпілотник побив рекорд серед літальних апаратів свого класу за тривалістю польоту. Він може знаходитися у небі добу.

Щоб створити ударний безпілотник на кшталт турецького треба десятки мільярдів доларів – погоджуються на підприємстві Укрспецсистем, водночас тут налагодили серійне виробництво безпілотників-розвідників PD-1, які лише стежать, але не стріляють.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як російські бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донбасі.

Опубліковано Cічень, 17 в 21:56



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