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Базар-Берлін: масштабна виставка господарчих товарів у Німеччині

У Берліні відбулася масштабна виставка господарчих товарів Базар Берлін. Щороку на захід з’їжджаються виробники з понад 60 країн світу.

Берлінська ярмарка – це справжній екзотичних базар, де продавці різних національностей представляють культуру і звичаї своєї країни. Щороку Базар-Берлін відвідують близько 40 тис. людей.

Виставку Базар Берлін започаткували 2013 року. Майже всі товари на ній – це хенд-мейд.

Тут продають м’які іграшки у формі реальних та вигаданих тварин, екологічні меблі зі старих оливкових дерев та багато іншого.

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Серед 500 учасників виставки є лише одна українка. Марія Гроздова шиє і продає кумедні головні убори та аксесуари з вовни. Жінка має майстерню у Києві та активно їздить європейськими виставками.

У листопаді Європа вже починає готуватися до Різдва, тому на виставці в Берліні не обійшлося і без новорічного декору. Тут лежить штучний сніг та розвішані різноманітні прикраси й гірлянди.

Німці на Базар Берлін приходять не обов’язково щось придбати. Дехто просто роздивляється колоритну продукцію, куштує щось смачненьке та вже налаштовується на святковий настрій.

Факти ICTV раніше писали про виставку Марчука в Києві.

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