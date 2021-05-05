Бажання вбити: на Донбасі окупанти скинули з дрона заміновану іграшку

Окупанти на Донбасі продовжують нехтувати міжнародними домовленностями та порушувати режим тиші.

Вони облаштували вогневу позицію на одній із водонапірних станцій, яка є об’єктом критичної інфраструктури, та ведуть обстріли, знаючи, що українські захисники не зможуть їм відповісти, інакше це призведе до гуманітарної катастрофи.

Крім того, вони залишають дитячі іграшки, які містять вибухівку. Українські військовослужбовці знайшли такий дитячий музичний програвач, який окупанти скинули з дрона, і знешкодили його.

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На думку українських захисників, цей вчинок говорить лише про бажання вбити.

Трагедія на Донбасі

На Донеччині під час прибирання могили на цвинтарі 69-річний місцевий житель підірвався на невстановленому вибуховому предметі.

На місці події працювали поліцейські та вибухотехніки.

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