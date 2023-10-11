Бельгія передасть F-16 | Підсумки Рамштайну в Брюсселі | Новини Факти ICTV за 11.10.2023

– Бельгія передасть Україні винищувачі F-16 — які крайні строки;

– Атака на Полтавщину 11.10.2023 — вибухи у Миргородській громаді;

– Росіяни атакують наші позиції — де активізувались вороги;

– Обстріл Донеччини — є загиблий;

– Обстріл Херсонщини — подробиці;

– Рамштайн у Брюсселі — головне;

– Хотів підірвати декілька АЗС у Харкові: СБУ і Нацполіція затримали зловмисника;

– Заборона релігійних організацій, центри яких знаходяться в РФ.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 15:00 (11.10.2023).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.