Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Бельгія передасть F-16 | Підсумки Рамштайну в Брюсселі | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
– Бельгія передасть Україні винищувачі F-16 — які крайні строки;
– Атака на Полтавщину 11.10.2023 — вибухи у Миргородській громаді;
– Росіяни атакують наші позиції — де активізувались вороги;
– Обстріл Донеччини — є загиблий;
– Обстріл Херсонщини — подробиці;
– Рамштайн у Брюсселі — головне;
– Хотів підірвати декілька АЗС у Харкові: СБУ і Нацполіція затримали зловмисника;
– Заборона релігійних організацій, центри яких знаходяться в РФ.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 15:00 (11.10.2023).
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