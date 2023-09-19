Бензину немає, дизелю – теж: яка ситуація з пальним у Росії

У Росії — дефіцит пального. Звучить як анекдот, але це правда. У багатьох областях країни бензоколонки порожні. На сполох б’ють від Самари до Хабаровська. У Краснодарському краї, Адигеї та Астрахані, наприклад, росіяни скаржаться, що не можуть знайти ані 92-й, ані 95-й бензин. Немає й дизеля. Ще гостріша нестача в окупованому українському Криму. А якщо пальне і є, то ціни б’ють усі рекорди. У чому ж причина такої біди, про яку не можуть мовчати вже навіть російські міністри?

На інфантильні питання російських обивателів економіст Сергій Фурса відповідає коротко: причина їхніх бід у війні, яку Росія почала проти України. Це лише один з її наслідків.

– Так, дійсно. Держава-бензоколонка опинилася без бензину. Це пов’язано насамперед з дефіцитом бюджету в Росії. Через санкції. Через війну в Росії замість профіциту цього року значний дефіцит бюджету. Що є дуже нехарактерно для РФ, – каже інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Росіянам конче потрібно латати діри в державному кошторисі. Прибутки – збільшити. Видатки – зменшити. І зменшувати почали з виробників пального. Врізали їм субсидії – допомогу від держави, яку раніше надавали, щоб тримати ціни на заправках значно нижчими, ніж на світовому ринку.

– Вони раніше штучно підтримували низькі ціни на пальне у себе в країні. Зараз прибрали це субсидування. Як результат, по-перше, ціни зростають до певного рівня, а по-друге – не зацікавлені виробники пального продавати це на внутрішньому російському ринку. Вони намагаються все відправити на експорт, де ціни кращі. Як результат, на внутрішньому ринку виникає дефіцит, – пояснює Сергій Фурса.

Дизель у Криму почали продавати за талонами, щоб солярки вистачило хоча б для техніки окупантів.

– Є проблема дуже велика з дизельним пальним. Ми розуміємо чому. Тому що військова техніка, яка вся задіяна у війні проти України, працює на дизельному пальному, – вказує на причину експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук.

Потреби у паливі – великі. А запаси поповнювати все складніше, бо українські Збройні сили значно послабили логістику в Криму.

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