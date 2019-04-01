Березовець розповів, які шанси Зеленського на перемогу у другому турі

Гість студії Факти ICTV директор компанії персонального та стратегічного консалтингу Berta Communications Тарас Березовець. Він поділився своїми враження ми про екзит-пол та розповів наcкільки важливі теледебати для українців та про шанси Володимира Зеленського.

Далі пряма мова:

Ваші враження від екзит-полу?

Соціологи абсолютно конкретно підрахували голоси українців, вони повністю збіглися з прогнозами, які з’являлися до 28 числа. Результат очікуваний. Інша річ, що не всі з цим результатом згодні і оскарження будуть, безперечно.

Щодо Юлії Тимошенко, мені здається, що в цій ситуації потрібно поступати гідно і визнати третій результат. Тим більше, цей результат не оскаржує більше ніхто, з тих, хто зайняв позиції нижче.

Чи реально після першого туру влаштувати теледебати ?

Мені здається, вони мають бути обов’язковими. Більше того, ця норма має бути прописана у суді. Для того, щоб кандидати більше не могли уникнути спілкування з журналістами. Тому що країна без теледебатів буде обирати кота в мішку. Вона не буде знати ні команди, не знати їх реальних поглядів, їх компетенції.

Щодо теледебатів з Володимиром Зеленським, країна має, нарешті, почути його позицію , а не позицію озвучену рекламою. Тому що вже за 3 тижні ми будемо обирати президента Україні остаточно. І може, цілком можливо, стати Володимир Зеленський. Ми повинні знати, що коїться у голові у людини, яка претендує на найвищу посаду в державі.

Дебати мають бути не зрежисовані у форматі я говорю все, що хочу. Мають бути жорсткі правила, і вони мають бути багатогодинними.

Ваші враження після першого туру.

Поза сумніву, це найбільш прозорі і найбільш чесні вибори президента України. Це визнають міжнародні спостерігачі. Це важливе досягнення і це те, чого досягла Україна за 5 років реформ. Тому що жодних серйозних втручань у вибори не відбулося. Системно спрацювали всі органи безпеки. Уникли традиційних для українських виборів фальсифікацій.

Наскільки можливі атаки, протистояння в центрі столиці?

Для цього мають бути такі настрої в суспільстві. Сьогодні кияни проголосували за різних кандидатів і немає суспільного збурення, немає жодних підстав говорити, що вибори сфальсифіковані. Революції за гроші не робляться. Погроми – так, але це призведе до ще гіршого сценарію.

До слова, чому результати екзит-полу очікувані.

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