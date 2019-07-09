Бесарабський ринок у Києві відмовляється від поліетилену та пластику

Бесарабський ринок став першим в Україні, який відмовляється від поліетилену та пластику та запроваджує нове екологічне пакування – паперові пакети і склянки, а також спеціальний папір підпергамент.

Долучатися до цивілізованих країн надумали ще навесні, коли в Раді зареєстрували одразу три законопроекти про зменшення пластику та поліетилену. Хоча закон в Україні досі не прийняли, тепер уже Бесарабка нагадує народним обранцям про екологічний обов’язок.

На нову тару продавці переходять поступово. Свіжина на прилавках досі замотана в поліетилен, але тут звикають до новацій.

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Нині у світі використовують чотири трлн поліетиленових пакетів на рік, які потім розкладатимуться сотні років. У Європі почали боротися із пластиком ще 1994 року, коли в Данії запровадили спеціальний податок на поліетиленові пакети в супермаркетах.

Та чимало покупців тепер приходять на ринок зі своєю тарою. А ті, хто не відмовився від кульочків, уже думають так зробити.

Окрім порятунку довкілля, у папері довше зберігається м’ясо та риба.

До слова, міжнародний день відмови від поліетилену: оголошено челлендж Липень без пластику.

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