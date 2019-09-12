Best Drink 2019: названо переможця
У Києві відбувся щорічний професійний дегустаційний конкурс напоїв BEST DRINK 2019. Це – щорічний огляд вітчизняного ринку, який стимулює виробників до конкурентної боротьби і дає старт новинкам для виходу на внутрішній і зовнішній ринки.
Цьогоріч до участі в конкурсі подали 50 зразків вітчизняних напоїв з 10 галузевих підприємств України. 5 найвищих відзнак, а саме Гран прі конкурсу, отримав Золотоніський лікеро-горілчаний завод Златогор.
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Експерти-дегустатори міжнародного рівня оцінювали зразки за європейською шкалою методом сліпої дегустації за органолептичними показниками: смак, колір, аромат і прозорість напою.
У компанії Златогор розповідають, що така перемога досягнута завдяки високій якості продукції, оригінальній рецептурі, та високим стандартам виробництва.
До слова, ВООЗ назвала найбільш питущу країну Європи.