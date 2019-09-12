Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle / Факти успіху

Best Drink 2019: названо переможця

У Києві відбувся щорічний професійний дегустаційний конкурс напоїв BEST DRINK 2019. Це – щорічний огляд  вітчизняного ринку, який стимулює виробників до конкурентної боротьби і дає старт новинкам для виходу на внутрішній і зовнішній ринки.

Цьогоріч до участі в конкурсі подали 50 зразків вітчизняних напоїв з 10 галузевих підприємств України. 5 найвищих відзнак, а саме Гран прі конкурсу, отримав Золотоніський лікеро-горілчаний завод Златогор.

ДивітьсяКиїв потрапив до рейтингу найприязніших міст світу

Експерти-дегустатори міжнародного рівня оцінювали зразки за європейською шкалою методом сліпої дегустації за органолептичними показниками: смак, колір, аромат і прозорість напою.

У  компанії Златогор розповідають, що така перемога досягнута завдяки високій якості продукції, оригінальній рецептурі, та високим стандартам виробництва.

До слова, ВООЗ назвала найбільш питущу країну Європи.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рада ухвалила в першому читанні законопроект про географічні бренди
Як пити пиво, щоб не виріс пивний живіт
Кому категорично не можна пити пиво
ВООЗ назвала найбільш питущу країну Європи
Як пити абсент – 3 способи
7 способів пережити похмілля на роботі
У Великій Британії намагаються лікувати алкоголізм за допомогою екстазі
Ось, де йому місце! В ірландському пабі віскі МакГрегора вилили в унітаз

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка