Бетонний автобан європейського рівня. Трасу Дніпро-Решетилівка відкриють у 2022 році

Автобан європейського рівня незабаром з’явиться на Дніпропетровщині. Траса Дніпро-Решетилівка уже довгі роки більше нагадує просто напрям посеред поля. Вантажівки вимушені їхати населеними пунктами та нищити сільські дороги.

Нині ж будують відрізок траси у чотири смуги в об’їзд, який суттєво розвантажить шляхи в області.

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Понад 100 одиниць спецтехніки нині відсипають дорожнє покриття. Активні роботи ведуть на 19 кілометрах. Усе з суворим дотриманням технології, аби покриття витримало вантажівки.

Ця дорога – це важливий інфраструктурний об’єкт, який не лише розвантажить інші траси, а й дозволить рухатися транспорту в об’їзд прилеглих населених пунктів.

Нині будівництво у розпалі, техніка працює в районі села Іванівка Петриківського району. Новий шлях набагато спростить рух, оскільки чотирьохсмугова траса буде швидкісною. Також це буде найкоротша дорога із Дніпра до Києва.

За якість робіт відповідає одеський підрядник. Загальна товщина дорожнього шару складає 65 см. Ремонтники облаштовують ливневу систему, освітлення та біопереходи. Окрім того монтують і бар’єрне огородження. Гарантія – 10 років.

Сучасна європейська траса має з’явитися у 2022 році. Вартість робіт – майже 7 млрд грн.

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