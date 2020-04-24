Без антибіотиків і хімії: як працює бізнес із виробництва молока на Харківщині
Збирали гроші на будинок в Іспанії, а купили занедбану ферму на Харківщині. І тепер виготовляють молоко екстра класу.
Історія подружжя Ковалів. Одного дня вони кардинально змінили своє життя. Вона покинула викладання в виші, він відклав диплом авіаційного інституту. Нині на їхній фермі понад 600 корів. Щодня це 7 тонн молока.
За кошти, які збирали на будинок в Іспанії, придбали занедбану ферму. Ідея, яку оголосив чоловік, спочатку здалася абсурдною, згадує Наталія, городянка взагалі нічого не знала про корів.
Основний покупець – міжнародна компанія з виробництва молочної продукції вимагає абсолютну відсутність антибіотиків.
Факти ICTV раніше писали про те, як працюють фермери в Нідерландах.