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Без черг до лікаря та європейські методи медицини: як працює Oxford Medical

Нині в європейських країнах дедалі частіше створюють невідкладні центри. Коли в одному місці можливо отримати широкий спектр послуг, чи то у випадку невідкладних станів, чи у разі загострення хронічних хвороб.

Таку практику впроваджують і в Україні, та мають вже власні напрацювання, розповідають представники медичних центрів Oxford Medical.

Тут у приймальне відділення пацієнт може потрапити не лише викликавши бригаду швидкої допомоги, а й приїхавши самостійно.

Тож відтепер, слідуючи європейській практиці, у пацієнтів з’являється можливість отримати допомогу, не лише лягаючи у стаціонар.

Це є новою віхою в функціонуванні мережі Oxford Medical. А фахівці медичного закладу готові до викликів сьогодення.

Окрім того, приватні клініки за останній рік стали вагомими учасниками ринку медичних послуг в Україні. У час пандемії COVID-19 вони стали справжньою підтримкою для вітчизняної медичної системи, яка не встигає впоратися зі зростанням потоку пацієнтів.

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