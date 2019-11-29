Без діалогу з РФ ситуація в Україні може погіршитися – Макрон
Росія – не ворог НАТО, заявив французький президент Емманюель Макрон після зустрічі з очільником Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом.
Загалом під час прес-конференції Макрон зробив кілька компліментів Москві. Він наголосив на необхідності розвивати діалог з Кремлем, інакше, вважає Макрон – ситуація в Україні може погіршитися.
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Такі заяви з вуст французького президента прозвучали перед самітом в Нормандському форматі, де говоритимуть про ситуацію на Донбасі. Макрон прийматиме Зеленського, Путіна та Меркель у Парижі 9 листопада.
До слова, президент України Володимир Зеленський планує порушити три питання під час зустрічі у нормандському форматі.