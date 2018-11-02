Без документів, холодильників і маркувань: як у Києві порушують правила торгівлі

Морепродукти, риба, м’ясо, різноманітні овочі та ягоди. На кожному холодильнику – вказана температура зберігання, а біля товару – необхідне маркування. Так має бути в ідеалі. Але в більшості магазинів картина зовсім інша. На холодильниках, де зберігають рибу, розібрати, яка температура, неможливо. Часто незрозуміло, що за товар продають.

Та ще гірше там, де закуповують цей товар. Одна з точок у столиці – так званий Волинський гуртовий ринок. У середмісті Києва. Побачене шокує. Бруд та антисанітарія всюди. Холодильників нема, темпереатуру ніхто не перевіряє. Жодних перевіряльників на ринку немає. Риба лежить просто неба, не прикрита навіть звичайною харчовою плівкою. Більша частина без жодних маркувань.

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За дотриманням усіх норм зберігання продукції мала б стежити Держпродспоживслужба. Та хоч мораторій на перевірки скасували, вийти в рейд можна лише за аргументованою скаргою. Планових же перевірок замало. Не частіше ніж одна на два роки.

Про волинську базу вони знають, кажуть вона працює нелегально і припис про її закриття вже виносили і всі документи передали в поліцію. Та поки брудний і небезпечний бізнесу процвітає. Очевидно, чекають чергового масового отруєння.

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Опубліковано Листопад, 02 в 19:43



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