Без дотримання правил та удвічі дорожче: реакція людей на зняття обмежень в Укрзалізниці

Минулого тижня Укрзалізниця відновила 100% посадку у потягах – до Києва та у зворотному напрямку, по 4 людини у купе. От тільки пасажири про це – ні сном, ні духом. Брали квитки, думали, будуть їхати без сторонніх, а тут сюрприз. Ще й квитки вдвічі дорожчі, ніж зазвичай.

В Укрзалізниці кажуть, діють відповідно до рішення уряду. І про пандемію пам’ятають. От тільки на ділі – ситуація інша.

Вагони переповнені, маски люди знімають. Температуру провідники міряти забувають.

Пасажири кажуть, як тільки потяг рушає, жодних карантинних обмежень ніхто не дотримується.

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Щодо цін на квитки – в Укрзалізниці переконують, їх не підвищували від початку року. Вартість могла зрости через те, що на багато напрямків додали потяги вищого класу, які раніше курсували за кордон.

У свою чергу залізничники просять людей дотримуватися карантинних вимог. Мовляв, вже були випадки, коли через пасажирів без масок, машиністи зупиняли потяг і викликали поліцію.

Також Укрзалізниця відновлює рух 17 маршрутів поїздів з 31 липня. Потяги поїдуть у Вінницькій, Київській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській та Хмельницькій областях.