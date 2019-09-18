Без Фактів – ніяк! Факти ICTV святкують День народження

Фактам ICTV виповнюється 19 років!

За ці 19 років нам є чим пишатися: багато добрих і корисних справ зроблено, багато питань вивчено, не мало і набито ґуль і все це плюс у професійну карму, а головне на користь людям та країні.

Десятки тисяч випусків, тисячі годин ефіру – ми завжди у центрі подій – в окопах на фронті, на варті порядку, свобод і прав людини на гідне життя. Факти завжди порушували гострі соціальні питання, сприяли розвитку нових технологій та появі нових лідерів.

Про вірні кроки та професійність свідчать не лише рейтинги, де Факти ICTV на перших позиціях серед інформаційних програм, не лише десятки нагород наших журналістів та ведучих, про це свідчать відгуки українців, яким Факти ICTV допомогли вирішити питання.

Усі 8 щоденних випусків – це бій за те, щоб бути змістовними, цікавими і допомагати українцям боротися за гідне життя.

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Особлива подяка гурту Без обмежень, який дозволив нам використати мелодію своєї популярної пісні Без неї ніяк, щоб наша Анна Боль яскраво показала, що насправді – Без Фактів, ніяк.

Нагадаємо, телеканал ICTV та агрохолдинг МХП розпочали спільний проект Ухвали рішення на користь природи.

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