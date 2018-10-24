Без гарячої води та електрики: як переселенці виживають у модульних містечках

Крани течуть, зо два десятки бойлерів вийшли з ладу, і з двадцяти пральних машин працюють тільки чотири. У таких умовах живуть переселенці у модульному містечку в Харкові. Це містечко звели три роки тому за німецькі гроші. Тут три гуртожитки і 10 окремих будиночків. Планували як тимчасове житло, але для багатьох воно стало постійним.

Виживають і в модульному містечку Запоріжжя. Тут майже триста мешканців, переважно пенсіонери, багатодітні родини і ті, кому вже нікуди повертатися. Усе працює на електриці – плити, бойлери та обігрівачі. Індивідуальних лічильників немає, тож тариф нараховують середній, і він зашкалює.

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Дніпро – тут умови комфортніші. Кімнати світлі і затишні. Загалом на Дніпропетровщині три роки тому звели 5 таких модульних містечок – за гроші європейських грантів. Тут теж усе на електриці. Але сплачують люди всього по 150 гривень за місяць, решта – дотації з місцевого бюджету.

Соціальні виплати для переселенців мізерні – тисяча гривень на дитину чи пенсіонера і удвічі менше – тим, хто працює. Оплачувати комунальні послуги переселенцям у Запоріжжі нічим – вони завинили вже півмільйона гривень. Виселити їх адміністрація не має права. Тому разом з Обленерго відмикає боржникам світло, залишаючи їх мерзнути у залізних коробках.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що в Україні спростили процедуру голосування для переселенців.

Опубліковано Жовтень, 24 в 17:41



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