Без хімікатів і з голландського насіння: як вирощують ранні огірки на Закарпатті

На Закарпатті вже збирають урожай ранніх огірків. Звідси овочі потрапляють на прилавки майже по всій Україні. Фермери тішаться, цього року урожай хороший. Всі огірки – екологічно чисті, без хімікатів. Щотижня огірків дозріває більше, це впливає на ціну. Вони відчутно дешевшають.

Урожай ранніх огірків тішить закарпатських фермерів. Їх вирощують у теплицях, у невеликих сімейних господарствах. У селі Боржавське ранні овочі ростуть чи не на кожному клаптику землі. Усе насіння – перевірене, голландське. Посіяли його ще в січні, за місяць висадили розсаду. Два тижні тому зібрали перший урожай. Із 13 соток – щоразу є по півтонни огірків.

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З огірками роботи багато, кажуть селяни. Треба постійно формувати кущі і підв’язувати до спеціальної сітки.

Ранні огірки – соковиті й корисні. Вони екологічно чисті, їх не обробляють, бо навесні ще немає шкідників. Землю удобрюють лише гноєм. Щодня рослини поливають джерельною водою. Ці огірки у теплицях родитимуть аж до вересня.

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